Riksrevisjonen meiner Nav-tiltak kan bli meir effektive

– Ein stor del er ikkje komne i arbeid trass omfattande ressursbruk. Betre tilrettelegging og oppfølging ville gjort det mogleg å få fleire i arbeid, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

75 prosent av personane med nedsett arbeidsevne som ikkje var registrert i eit arbeidsforhold før dei starta på arbeidsmarknadstiltak, var utan registrert jobb eitt år etter at dei avslutta tiltaket. To år etter var 65 prosent av dei utan eit registrert arbeidsforhold, viser undersøkinga.

Riksrevisjonen overleverte tysdag si undersøking av forvalting og bruk av arbeidsmarknadstiltak i Nav til Stortinget. Arbeidsmarknadstiltak skal styrke moglegheitene for deltakarane til å skaffe seg eller behalde arbeid. Stortingets løyvingar til arbeidsmarknadstiltak har vore på om lag 7–9 milliardar kroner per år i perioden 2010–2017.

– Mange tiltaksdeltakarar manglar aktivitetsplan, og dette er sterkt kritikkverdig, seier Foss.

Ventetida for dei mest brukte arbeidsmarknadstiltaka for personar med nedsett arbeidsevne, er i gjennomsnitt mellom seks og elleve månader. Om lag 40 prosent av desse tiltaksdeltakarane får ikkje individuell oppfølging mens dei er i arbeidstrening. Ein av fem deltakarar som har vore på arbeidstrening lenger enn tre månader, har ikkje fått individuell oppfølging frå Nav. Dei får dermed ikkje den minimumsoppfølginga forskrifta krev, påpeikar Riksrevisjonen.

– Tidleg innsats er viktig for å lykkast med å få personar i arbeid. Lang ventetid kombinert med manglande oppfølging når personar først er i gang i eit tiltak, kan føre til at tiltaket ikkje gir ønskt effekt. Konsekvensen er at personar som kunne ha komme i varig arbeid, ikkje gjer det. Det er kritikkverdig at eit stort tal på brukarar ikkje får oppfølging som føresett, seier Foss.

