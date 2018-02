Parat-medlemmer tar strid med Norwegian til Høgsterett

innenriks

Parats medlemmer vann i tingretten, men tapte mot Norwegian i Borgarting lagmannsrett. No anker Parats medlemmer lagmannsrettsdommen til Høgsterett, opplyser Parat tysdag ettermiddag.

Dei kabintilsette og pilotane tok saka til retten for å få dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deira arbeidsgivar. Dei kabintilsette er i dag tilsett i Norwegian Cabin Services Norway AS, medan pilotane er tilsett i Norwegian Pilot Services Norway AS.

– Spørsmålet Høgsterett no må ta stilling til, er korleis norsk arbeidsliv skal kunne organiserast i framtida. Det kan ikkje vere slik at arbeidsgivarar skal kunne organisere seg bort frå alt ansvar, men samtidig behalde all styring, seier Parat-leiar Hans-Erik Skjæggerud i ei utsegn.

