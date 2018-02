Oljefondet fekk ei avkasting på 13,7 prosent i 2017

innenriks

Årsrapporten for oljefondet vart lagt fram i Noregs Bank tysdag.

– Hovudstyret er tilfreds med at avkastinga både i 2017 og over tid har vore god og høgare enn avkasting på referanseindeksen, seier leiaren for hovudstyret i Noregs Bank, Øystein Olsen.

Aksjeinvesteringane gav mest avkasting, 19,4 prosent. Unoterte eigedomsinvesteringar fekk ei avkasting på 7,5 prosent, mens avkastinga på renteinvesteringane var 3,3 prosent.

Samla ligg avkastinga 0,7 prosentpoeng høgare enn på referanseindeksen.

