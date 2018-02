Oljefondet får kritikk for framleis å ha kolinvesteringar

innenriks

­­– Det finst ingen gode grunnar til at oljefondet skal investere i kolselskap, seier rådgjevar Martin Norman i Greenpeace.

Organisasjonane viser til at oljefondet blant anna har investert nærmare 1,4 milliardar kroner i tyske RWE, som eig kolkraftverk over heile Europa og utvinn brunkol i både Polen og Tyskland.

I tillegg har fondet investert drygt 900 millionar i australske Aurizon, eit selskap som ifølgje organisasjonane har som hovudverksemd å transportere kol, og over 760 millionar kroner i tyske Uniper, eitt av dei største kraftselskapa i verda som byggjer nye kolkraftverk.

Lite gehør

I 2016 vedtok Stortinget nedsal i kraftselskap med meir enn 30 prosent del i kol, og same år vart 59 kolverstingar kasta av oljefondet. I fjor skjedde det same med ytterlegare ti selskap.

No må finansminister Siv Jensen (Frp) sørgje for at oljefondet også dumpar dei siste kolaksjane, krev organisasjonane.

Men hos oljefondet får dei lite gehør for kravet.

– No har vi gjennomgått heile lista og tatt ut dei selskapa som vi meiner skal takast ut, seier leiar i oljefondet Yngve Slyngstad til NTB.

– Men det er klart at 30-prosentregelen vil føre til at nokre selskap går ut og nokre går inn over tid, fordi dei endrar samansetninga av energimiksen, seier han.

Tre krav

Miljøorganisasjonane meiner oljefondet må trekke investeringane i kraftselskap der koldelen i straumen som blir produsert, utgjer 30 prosent eller meir, som RWE. Ifølgje organisasjonane har RWE 54 prosent straum frå kol i energimiksen.

I tillegg vil dei ha ut selskap som byggjer nye kolkraftverk, selskap som produserer store mengder kol og selskap som har hovudverksemda si knytt til kol.

