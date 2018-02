Den tiltalte mora i Valdres-saka henta av ambulanse

innenriks

Berre minutt etter at ho starta forklaringa, begynte ho å gråte og fekk problem med å fortsette.

Retten tok ein pause på ti minutt, før kvinna igjen kom tilbake til lokalet for å fortsette forklaringa. Få minutt seinare tok retten likevel igjen pause etter at kvinna fortalde at blodsukkeret hennar var nede i 1,3.

Like etter klokka 10 vart kvinna køyrd bort i ambulanse. Ho er køyrd til sjukehus for utgreiing, opplyser aktor Arne Ingvald Dymbe.

Ifølgje aktor var det dei rettsoppnemnde sakkunnige som bad om at det skulle sendast ambulanse til rettslokalet.

– Det var ein livstruande situasjon. Det sa vi også i fjor, seier forsvarar Aasmund Sandland.

Den 46 år gamle kvinna er tiltalt for grov mishandling etter at dottera, 13-årige Angelica Heggelund, vart funnen død av avmagring i familiehytta på Beitostølen i Valdres nyttårsaftan 2015.