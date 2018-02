Tiltalt mor i Valdres-saka braut ut i høglytt gråt

innenriks

Den 46 år gamle mora til 13 år gamle Angelica Heggelund, som døydde på ei hytte på Beitostølen nyttårsaftan 2015, møter igjen i Valdres tingrett, tiltalt for grov mishandling. Saka er utsett frå april i fjor.

Den 46 år gamle kvinna braut ut i kraftig gråt og hiksting kort tid etter at aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, begynte å lese tiltalen.

Ho var ikkje i stand til å svare på skuldspørsmålet sjølv. Tingrettsdommar Pål Prestesæter gjekk dermed ut frå at ho stilte seg på same måte til tiltalen no som i fjor.

Kvinna måtte trøstast av medforsvararen, advokat Ann Turid Bugge, mens aktor las sitt innleiingsforedrag. Etter kvart vart det likevel for mykje for henne.

– Eg må ha pause. Eg går i bakken snart, sa kvinna.

Forsvararen spurde då sorenskrivaren om kvinna kunne få sitte på eit videorom og følgje saka derfrå.

Ho vart trøsta av mannen sin og bevegde seg ustøtt då ho gjekk ut av rettslokalet. I hendene hadde ho eit stort, innramma bilde av dottera Angelica.

Etter ein pause vart det klart at ho får følgje aktors vidare opplesing frå videorommet.

Det er blitt stilt spørsmål om saka kan gjennomførast utan at den tiltalte mora er til stades. Aktor Arne Ingvald Dymbe seier til NTB at det eventuelt må vurderast undervegs. Forsvararen til kvinna, advokat Aasmund Sandland, seier at dei er opptatt av å få gjennomført saka, men at det må skje på ein forsvarleg måte.

