Manglande tilsyn for 2.100 fosterbarn

innenriks

VG har kartlagt korleis norske kommunar følgjer opp kravet om å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig og minimum fire gonger i året. Gjennomgangen viser at minst 242 kommunar sviktar i tilsynet.

– Det som står på spel er barndommen til fosterbarna. Vi vil ikkje risikere at barn ikkje får den omsorga dei treng. I dei mest ekstreme tilfella kan vi risikere at dei blir utsette for overgrep og misbruk i fosterheimen og at det ikkje blir oppdaga, seier barneombod Anne Lindboe.

Kartlegginga viser at i minst 71 kommunar har over halvparten av alle fosterbarna ikkje fått tilstrekkeleg tilsyn. I eit titals kommunar har tilsynet svikta for alle barn kommunen har ansvaret for.

– Svikten som VG viser til er alvorleg. Eg forventar at den øvste administrative og politiske leiing i kvar enkelt kommune tar tak i dette, seier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Barne- og likestillingsdepartementet.

(©NPK)