Dei fleste fekk høgare lønn i fjor

innenriks

Nøkkeltala som vil danne grunnlaget for lønnsoppgjeret i år, vart lagt fram måndag.

Saman med tal for prisveksten utgjer tala over lønnsvekst dei viktigaste parametrane for lønnsforhandlingane.

Ifølgje TBU var lønnsveksten i dei største forhandlingsområda frå 2016 til 2017 på 2,5 prosent i gjennomsnitt. Reallønnsveksten etter skatt for lønnsmottakarar med gjennomsnittslønn i desse områda er førebels berekna til mellom 1 og 2,2 prosent.

TBU anslår samtidig at konsumprisen vil vekse med rundt 2 prosent frå 2017 til 2018.

(©NPK)