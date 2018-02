Alle kjente villreinflokkar i Nordfjella er felte

innenriks

Dei siste 25 dyra vart skotne søndag. Til saman er det skote 1.407 villrein sidan november. No skal området gjennomsøkjast for å sikre at det er tomt for rein.

– Arbeidet som no er gjort, er avgjerande for at vi skal lykkast med å bli kvitt den alvorlege dyresjukdommen som skrantesjuke er, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), og takkar Statens naturoppsyn og innleigd mannskap.

− Det er svært positivt at arbeidet med å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1 har gått så bra, og at uttaket er gjennomført i god tid før kalvingstida, seier Dale.

Staten starta jakta i november i fjor, med mål om å utrydde villreinstammen i Nordfjella i eit forsøk på å fjerne skrantesjuke frå norsk jord. Nordfjella villreinområde strekkjer seg over fylka Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Skrantesjuke er ein såkalla prionsjukdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesjuke hos sau og kugalskap hos storfe. Sjukdommen fører til at hjernen langsamt vert eten opp. Etter kvart byrjar dyra å sikle, skjelve og vakle. Til slutt døyr dei.

(©NPK)