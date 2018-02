Kværner-sjef Jan Arve Haugan går til Aker Energy

innenriks

Haugan har vore konsernsjef i Kværner sidan det vart skilt ut frå Aker Solutions og etablert som eige børsnotert selskap sommaren 2011. Han overtar som konsernsjef i Aker Energy allereie 1. mars.

– Med opprettinga av Aker Energy kom det opp ei ny spennande moglegheit for meg. Etter mi meining er dette eit godt tidspunkt for å overlate stafettpinnen til andre. Selskapet er solid. Kværners viktigaste styrke er dei 2.700 tilsette, ei fantastisk gruppe menneske, og ein god bedriftskultur og to veldrivne anlegg på Stord og i Verdal, seier Haugan.

Kværners styre har konstituert finansdirektør Idar Eikrem som mellombels konsernsjef fram til dei finn Haugans etterfølger.

– Vi vil evaluere både interne og eksterne kandidatar. Inntil ein ny leiar er på plass, vil Idar Eikrem fungere mellombels som konsernsjef, seier Kværners styreleiar Leif-Arne Langøy.

Nyoppretta Aker Energy er eit såkalla joint venture mellom Aker og TRG. Nyleg inngjekk selskapet ein avtale om å kjøpe Hess' interesser i Ghana for 100 millionar dollar. Selskapet blir vurdert børsnotert og skal drivast som eit sjølvstendig selskap i Akers portefølje.

– Vi er glade for at Jan Arve Haugan har takka ja til å overta som konsernsjef i Aker Energy. Jan Arve har brei erfaring frå internasjonal toppleiing og olje- og gassindustrien. Han har også vore ansvarleg for å implementere eitt av Noregs største industriprosjekt i utlandet, seier Akers president og styreleiar Øyvind Eriksen.

