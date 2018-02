Jon Georg Dale gir 100 millionar til frøkvelvet på Svalbard

innenriks

Til stades under tiårsmarkeringa på Svalbard er representantar for landa som har lagra frø i kvelvet og partnarar frå heile verda, og det internasjonale panelet for Svalbard globale frøkvelv. Alle er samla i Longyearbyen for å delta i toppmøtet «Seed Vault Summit» 25. til 27. februar.

Under toppmøtet, der nye frøleveransar frå 23 internasjonale genbankar skal berast inn, skal Dale også kunngjere tildelinga av 100 millionar kroner til kvelvet.

Skal sikrast betre

Dei nye midlane skal blant anna sørgje for at tunnelen inn til Svalbards globale frøkvelv skal bytast ut med ein kraftig og vasstett betongkonstruksjon. Målet med utbetringa er at anlegget skal motstå eit våtare og varmare klima i framtida.

Det globale frølageret vart opna av tidlegare statsminister Jens Stoltenberg i 2008. Kvelvet tilbyr lagring av frø frå heile verda under forhold der frøa kan haldast nedfrosne under bakken i eit arktisk klima. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innan matplanter i verda, og dermed sikre dei under katastrofar som krig, terrorisme eller naturkatastrofar.

Fem tusen artar

I fjor førte våtare klima til at det kom vatn inn til tunnelen til frøkvelvet. Vatnet nådde berre inn dei første 15 meterane av tunnelen. Sjølve frølageret som ligg 100 meter lenger inne, var ikkje påverka.

I frøkvelvet ligg per i dag over 5.000 planteartar av viktige matplanter som bønner, korn, poteter og ris.

