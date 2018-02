Ikea kallar tilbake Godis Påskkyckling etter musespor

innenriks

Kundar som allereie har sikra seg skumgodteriet med best-før-dato mellom 23. oktober 2018 og 26. januar 2019, kan levere det tilbake til nærmaste Ikea-varehus og få pengane tilbake.

– Vi har dessverre blitt kjent med at ein av produksjonseiningane bak dette produktet har hatt problem med mus under produksjonen, og at Godis Påskkyckling kan vere ramma av dette, skriv Ikea i ei pressemelding.

Selskapet legger til at best-før-datoen er trykt på baksida av posen, og at det ikkje er nødvendig med kvittering for dei som tar med skumkyllinggodteriet tilbake til Ikea.

