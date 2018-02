Snusprodusent tapte ankesak om nøytrale snusboksar

innenriks

1. juli i fjor bestemte regjeringa at alle tobakks- og snusprodukt skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentane fekk ein frist på eitt år med å få på plass ny emballasje som ikkje skal verke forlokkande.

Swedish Match saksøkte staten blant anna fordi selskapet meiner at endringane i tobakksskadelova er i strid med EØS-avtalen. Snusprodusenten kravde at den nye lova vart sett til side, men tapte saka då Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at lova er gyldig.

Borgarting lagmannsrett har no behandla ankesaka og kom i førre veke fram til at anken til snusprodusenten skal forkastast.