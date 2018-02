Oppgang i eksportprisen for fersk laks

innenriks

Delar av dette kan kjem av at eksportkvantumet for fersk laks gjekk ned frå veka før. Totalt vart det eksportert 15.052 tonn fersk laks i veke 7, ein nedgang på 8,9 prosent frå veke 6 då volumet var 16 515 tonn.

Etter at prisen steig til rekordhøge 75,25 kroner kiloen ved starten av 2017, måtte laksenæringa tole eit solid prisfall i fjor. Eksportprisen for fersk laks har ikkje vore over 60 kroner kiloen sidan august 2017, men analytikarane har spådd at prisane vil auke på lang sikt.

Samla sett har sjømateksporten hatt ein god start på 2018, men det er spesielt kvitfisksida som har stått for veksten, ifølgje Sjømatrådet.

(©NPK)