innenriks

Lysbakken seier han er glad for å vere tilbake i jobb, og rettar ein takk til helsevesenet i Noreg.

– No er eg klar for å ta fatt på arbeidet for ein ny politikk, som møter dei utfordringane vi står overfor, som auka ulikskap og øydeleggjande klimaendringar, seier han.

SV-leiaren har vore sjukmeldt sidan midten av desember på grunn av ein planlagt epilepsioperasjon.

