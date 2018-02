Fare for jernbanestreik i neste veke

innenriks

– Avstanden er stor. No må vi jobbe for å finne løysingar i mekling, seier forhandlingsleiar og nestleiar Lise Olsen i LO Stat i ei pressemelding.

Kjernen i striden er at dei tilsette krev same vilkår som dei hadde i Jernbaneverket overført til Bane Nor. Det dreier seg om arbeidstid-, beredskap. og turnusordningar, og diett, seniordagar, oppseiingstid, reisetid, personalbillett og betalt etepause.

– Tilsette er blitt lova at vi ikkje skal tape på etableringa av Bane Nor. I praksis er det akkurat det som kan skje, seier forbundsleiar Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i meldinga.

Dei tilsette hadde i alt 35 møte med leiinga i Bane Nor før jul, men partane kom ikkje til semje. LO Stat og Spekter vidareførte forhandlingane etter jul, men forhandlingane blei brotne 11. januar.

– Vi ønskjer ikkje å kommentere krav eller tilbod no. Vi førebur oss til meklinga måndag, og vi håpar at med vi med hjelp frå meklar kan finne fram til ei løysing som er god både for Bane Nor og dei tilsette, seier kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgivarforeininga Spekter til NTB onsdag.

I første streikeuttak er føljande tatt ut: 50 medlemmer i Trondheim, 16 medlemmer i Oslo og to medlemmer på Hamar.

