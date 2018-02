Knivstukken tenåring i Oslo utanfor livsfare

innenriks

Ein person er arrestert, men politiet ser ikkje vekk frå at det kan vere snakk om fleire gjerningsmenn, opplyser operasjonsleiar i Oslo politidistrikt Tor Jøkling til NTB tysdag morgon.

Tenåringen vart knivstukken fleire gonger i overkroppen mens 31-bussen køyrde ein stad mellom Carl Berners plass og Sinsen. Mannen er innlagt på Ullevål sjukehus med alvorlege skadar.

Innsatsleiar Hanne Nordve opplyser til NRK at politiet har søkt etter gjerningsmenn i eit spesielt miljø og at dei visste kven dei såg etter. Begge dei to dei leitte etter, er unge menn under 20 år.

– Vi meiner det er ein relasjon mellom dei involverte. Knivstikkinga er ikkje tilfeldig vald, sa Nordve.

Politiet fekk melding om hendinga klokka 19.26.

