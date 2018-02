Tine på jakt etter tapte marknadsdelar

innenriks

Tine prøver med dei nye produkta i år å hente inn forbrukarar som er opptatt av trendane.

– Vi ser at mange er opptatt av yting, prestasjonar og effektivitet. Dei er opptatt av mat og drikke som dei meiner er sunnare for dei sjølve. Det kan vere mindre feitt, mindre sukker eller meir protein. No lanserer vi fleire produkt som leverer på dette, seier kommunikasjonsrådgjevar Veronika Skagestad i Tine til NTB.

Dei siste åra har mjølkesalet i Noreg gått ned.

– Vi ser at salet av Tine-mjølk framleis går nedover, noko som blant anna kjem av at vi taper marknadsdelar, men også fordi mjølkeforbruket totalt sett går ned i Noreg. Plantebaserte produkt er nok noko av grunnen til det, seier Skagestad.

Stadig magrare

Plantebaserte variantar som soya-, kokos-, ris-, mandel- og havredrikk er komme i fleire variantar og blir lanserte som plantebaserte, økologiske og laktosefrie alternativ til mjølk.

Tine svarar på dette med fleire produkt, nokre utan tilsett sukker og ein proteindrikk utan laktose. Eit par magrare mjølkevariantar er no tilsett smakar som kaffi, kakao og bær, også dei speglar populære trendar dei siste åra.

– Vi har også ein lett piskbar kremfløyte med 25 prosent feitt og cottage cheese med yoghurt – også den med lågt innhald av feitt, seier Skagestad.

På proteinfronten kjem det også ein ny proteinpudding, utan tilsett sukker.

Sterk nedgang

I snitt fekk kvar innbyggjar i seg 24,2 liter heilmjølk i 2006. I 2016 var det talet redusert til 16,7 liter, ein nedgang på 30 prosent.

Konsumet av magrare mjølketypar har også gått ned, frå 85,6 liter i 2006 til 68,3 liter i 2016, det er ein nedgang på 20 prosent. Tala er henta frå Helsedirektoratets oversikt over nordmenns kosthaldsvanar og gjeld også andre mjølkeverandørar, som Q-Meieriene.

