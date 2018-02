Politidirektoratet: Etterforskinga av overgrep mot barn tar for lang tid

innenriks

Etterforskinga av valdssaker mot barn tar i snitt 100 dagar lengre enn liknande saker mot andre grupper, ifølgje NRK. Etterforskinga av seksualbrotsverk mot barn tar i snitt to månader meir.

Politidirektoratet innrømmer at etterforskinga tar for lang tid i fleire saker.

– Saker blir liggjande for lenge utan at det skjer noko. Vi er ikkje fornøgd med at dei blir liggjande. Det er ikkje i tråd med dei prioriteringar politidirektøren har gitt, seier avdelingsleiar Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Ho seier at den lange etterforskingstida i fleire tilfelle kjem av at sakene er svært kompliserte, og ofte har overgrepa skjedd på nett eller sosiale medium. Etterforskinga tar dermed tar lengre tid. Ifølgje Kvigne har det vore ei dobling av slike saker sidan 2013.

Bistandsadvokat Hege Salomon er bekymra over den lange etterforskingstida.

– Dette er ille for offera og alle andre involverte, seier ho.

– At det kanskje det går eit år eller mange månader før mistenkte blir avhøyrt, då vil det alltid vere ein risiko for at nye overgrep blir gjort i den tida. Det har ein ingen garanti for, seier Salomon.

