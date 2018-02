Flest omkom i møteulykker i trafikken i januar

innenriks

Av dei seks som mista livet, var fem sjåførar og ein fotgjengar, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Fire av dei seks dødsulykkene var møteulykker. Fire av dei omkomne var menn. Tre av dei omkomne var i alderen frå 45–64 år og to over 65 år. Den siste omkomne var i aldersgruppa 16–24 år.

To av dødsulykkene skjedde i Rogaland og to andre i Nordland. Hordaland og Møre og Romsdal er registrert med kvar si dødsulykke.

Talet på døde er det same som i januar i fjor og under gjennomsnittet for januar dei siste fem åra (10 omkomne). Totalt vart det registrert 638 skadde i trafikken førre månad, noko som er litt fleire enn gjennomsnittet dei siste fem åra på 453 skadde.

Tal som Trygg Trafikk publiserte tidlegare denne månaden, viste sju omkomne i trafikken i januar – altså éin meir enn i statistikken til SSB.

(©NPK)