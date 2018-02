Børsen opna veka i minus

innenriks

Totalt blei det omsett for litt over 3 milliardar kroner, men begge dei to mest omsette selskapa fall markant i løpet av måndagen. Marine Harvest enda ned 2 prosent, medan Norsk Hydro gjekk ned med heile 2,9 prosent.

Nummer tre på omsett-lista blei DNB, som enda ned 0,3 prosent, følgt av Statoil (+0,1 prosent) og Telenor (-0,2 prosent). Flyselskapet Norwegian følgde rett bak, men heldt fram nedturen etter å ha presentert blodraude tal i kvartalsresultatet førre veke. Fallet på 0,7 prosent er likevel ikkje like ille som det var i slutten av veka før.

På den andre sida skilte Aker BP seg positivt ut etter at dei måndag melde å ha gjort eit uventa stort funn i Frosk-brønnen i Nordsjøen. Aksjen steig kraftig like etter nyheita, men oppgangen flata noko ut utover dagen. Aksjen enda til slutt opp 2,5 prosent.

Dei leiande børsane rundt om i Europa fall også i løpet av måndagen. DAX 40 i Frankfurt enda ned 0,6 prosent, FTSE 100 i London ned 0,7 prosent, og CAC 40 i Paris ned 0,6 prosent.

Prisen på nordsjøolje svinga rundt 65 dollar fatet måndag, og låg ved 17-tida på 65,38 dollar. Det er opp 53 cent sidan midnatt, og den høgste prisen på over ei veke. Også prisen på amerikansk lettolje har stige, og blei på same tid omsett for ein snittpris på 62,13 dollar fatet.

