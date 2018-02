Ungdom med psykiske problem må betale eigendel

innenriks

Fylkesleiar i FO i Vestfold, Lise Kathrine Holm, er blant dei som reagerer sterkt på saka.

Ho meiner at helseminister Bent Høie (H) med innføringa av eigendel gjer det langt vanskelegare for unge å søke hjelp for rusproblem og psykiske lidingar.

– Helseministeren har valt å heve terskelen så mykje at vi ikkje lenger når dei mest sårbare unge. Om du er 19 år, slit med depressive tankar og angst og har begynt å røykje hasj for å dempe plagene: Vil du brukt 345 kroner på snakke med ein behandlar i 45 minutt, spør Holm.

– Arbeidsuhell

Fram til 1. januar var alle under 30 år som søkte hjelp i Psykiatrisk ungdomsteam eller ved Barne- og ungdomspsykiatriske klinikkar (BUP), fritatt for eigendel. Men ved innføringa av eit nytt innsatsstyrt finansieringssystem for helseføretaka forsvann fritaket.

Eit teknisk arbeidsuhell, meiner Holm, som også er hovudtillitsvalt ved Sjukehuset i Vestfold. FO har gjort Helsedirektoratet merksam på saka.

– Men dei seier at dei ikkje vil gjere noko med dette, og at det er opp til helseføretaka, seier Holm til NTB.

– Vi har prøvd å protestere på innføring av eigendel overfor sjukehusleiinga, men er avvist med at dette er bestemt frå høgste hald, seier ho.

FO i Vestfold har no sendt ein bekymringsmelding om saka til Vestfold-benken på Stortinget.

– Ugreie konsekvensar

Statsminister Erna Solberg (H) har gjentatte gonger uttalt at ho vil styrke rus- og psykiatriomsorga. Innføringa av eigendel er å gå stikk motsett veg, meiner Holm.

– Dette vil få ei rad ugreie konsekvensar. Det blir mykje vanskelegare å halde oppe eit lågterskeltilbod, seier ho.

Holm peiker på at ungdom ofte har dårlegare økonomi enn vaksne, at mange med problem er ambivalente til å søke hjelp, og at ungdom kan ha dårlege relasjonar til foreldra sine og ikkje vil at det skal vite om behandlinga. Dermed kan dei heller ikkje spørje om pengar til dette, påpeiker ho.

