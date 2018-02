To av tre seier dei et sunn frukost

innenriks

Det er ei undersøking gjennomført av Norstat på vegner av Orkla som viser at dei fleste trur at dei alltid eller ofte får i seg ein sunn og næringsrik frukost. 18 prosent seier dei et sunn morgonmat no og då, mens 12 prosent svarar sjeldan eller aldri.

– Det er flott at så mange seier dei et sunt, men samtidig er spørsmålet – kva er eigentleg ein sunn frukost? Det kjem heilt an på aktivitetsnivå og matinntaket totalt, seier professor Birger Svihus ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet til NTB.

Han har tidlegare skapt furore ved å gå ut og seie at frukosten kanskje er det minst viktige måltidet.

– Kva åt du til frukost i dag?

– Ikkje noko, seier Svihus, til liks med 3 prosent av dei spurde i undersøkinga.

Omdiskutert

Nøkkelholet, merkeordninga for sunnare matvarer, er også tema i undersøkinga. Heile 96 prosent har høyrt om Nøkkelholet. Rundt 46 prosent ser ofte eller av og til etter merket når dei handlar. Svihus er ein av fleire som har vore skeptisk til ordninga.

– Å ha eit nøkkelholsmerke på ei matvare betyr ikkje nødvendigvis at den er sunn, noko mange feilaktig trur. Merket betyr berre at produktet oppfyller visse kriterium som gjer det sunnare enn andre alternativ i same kategori. Det er ei relativ rangering, og det skaper misforståingar, seier han.

Unge og kvinner er generelt mest opptatt av å ete sunt, samanlikna med folk over 50 år og menn. Svihus håper dei har litt kritisk sans og ikkje berre plukkar varer etter nøkkelhol.

Mykje sukker

Svihus trekkjer fram frukostblandingar som eksempel på ein kategori der nøkkelhol ikkje automatisk betyr sunt. Sjølv med nøkkelholsmerke, kan ei blanding blant anna innehalde opptil 13 gram sukkerarter og 1 gram salt per 100 gram.

– Det er faktisk ganske mykje salt og sukker. Det finst mykje anna ein kan ete til frukost som hadde vore sunnare, men som ikkje har fått nøkkelhol klistra på seg, for eksempel reine råvarer som egg og grønsaker, seier Svihus.

Ifølgje undersøkinga ser 19 prosent av forbrukarane ofte etter nøkkelhol på frukostblandingar. Blant unge er delen heile 52 prosent.

– Dersom dei absolutt skal ete frukostblanding, så er nok variantane med nøkkelhol mindre usunne enn dei andre. Men for mange vil det nok vere ein betre idé å sjå etter noko anna å ete, men mindre salt og mindre energi, seier Svihus.

