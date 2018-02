Stor snøskredfare før vinterferien

innenriks

– Når det til helga blir meldt fint vêr, skjønner vi godt at folk vil ut på tur, men i Sør-Noreg er skredfaren venta å vere stor på laurdag og folk må ta omsyn til det når dei ferdast i fjellet, seier vaktleiar Tommy Skårholen i Snøskredvarslinga.

Vinterferien står for tur for mange, og det blir meldt om fint vêr i mange fjellområde i helga. Uvêret tidlegare i veka har flytt mykje snø og lagt opp mengder med fokksnø i leheng.

– Det tar tid før denne snøen er stabil nok, og no er det lett å løyse ut skred. Skredfaren er venta å vere betydeleg i morgon, laurdag. Det betyr at du som skal på tur i fjellet må vite kvar du skal ferdast for å unngå skredterreng og skredproblema, seier Skårholen.

Det kan også vere skredfare i mindre terrengformasjonar og skavlar.

– Hald god avstand til skavlar på toppar og langs ryggar, dei kan plutseleg knekkje. Følg gjerne avblåste område med oppstikkande stein, då veit du at du har fast grunn under føtene, råder vaktleiaren.

Etter kvart vil snøen frå uvêret onsdag og torsdag bli meir stabil, men det finst svake lag i snødekket som kan påverkast. Sjølv om snøskredfaren skulle søkke til 2 – moderat – er det generelle rådet å unngå terreng brattare enn 30 grader.

