Plast og gift skal ut av barnehagane

Samarbeidsprosjektet har fått namnet «Plast- og giftfrie barnehagar», skriv Dagsavisen. Det er særleg gamle plastleiker som kan vere eit helse- og miljøproblem på grunn av stoff som barn er ekstra sårbare for.

Prosjektet, som hentar inspirasjon frå Sverige, omfattar i første omgang dei 1.935 barnehagane som er medlemmer i PBL og har rundt 100.000 barn.

– Vi kjem også til å høyre med KS om dei er interesserte i å bruke det same konseptet i dei kommunale barnehagane. Alle barn skal gå i ein god barnehage, seier PBL-direktør Arild M. Olsen. Organisasjonens to største leverandørar har forplikta seg til å bidra til at det blir mindre plast og miljøgifter i norske barnehagar.

– Vår oppgåve blir no å hjelpe barnehagane i kvardagen og fortelje dei kva for produkt dei kan bestille, seier Olsen.

Maren Esmark i Naturvernforbundet påpeiker at samarbeidet med PBL også vil gjere det mogleg å nå mange foreldre med informasjon og gode råd.

