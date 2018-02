Monica Mæland (H): – Respektlaust av Helga Pedersen

innenriks

– Eg er veldig overraska, for Helga Pedersen har openbert gløymt at det er forskjell på regjeringa og Stortinget. Ho driv med direkte desinformasjon når ho seier at det er regjeringa som har vedtatt å slå saman Troms og Finnmark. Det vedtaket er fatta av Stortinget, og då kan det berre opphevast av Stortinget, seier Mæland til NTB.

Den tidlegare Ap-nestleiaren Helga Pedersen seier til NTB at fylkestinget i Finnmark må avvise avtalen om å slå saman Troms og Finnmark. Når både politisk og administrativ toppleiing blir lagt til Tromsø, blir Finnmark i realiteten avvikla som demokratisk arena, seier ho.

– Fylkestinget i Finnmark må seie nei til denne avtalen. Det er regjeringa som har vedtatt denne tvangssamanslåinga. Då må regjeringa også ta dei vanskelege avgjerdene. Dersom Mæland ikkje orkar å ta i dette, så bør ho heller oppheve heile tvangssamanslåinga, seier Pedersen til NTB.

Utsegna får statsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å hoppe i stolen.

– Det er barnelærdom at eg som statsråd ikkje kan oppheve eit vedtak som er fatta av Stortinget. Å seie at regjeringa ikkje skal følgje det Stortinget har vedtatt er jo respektlaust, seier Mæland til NTB.

Ho legg til at Pedersen openbert har gått gjennom store endringar frå den gong ho argumenterte for større fylke.

– Ho viser ein nasegrus mistillit overfor dei som er valt som representantar for Finnmark for å forhandle om samanslåinga med sine utsegner, meiner Mæland.

