Lokal Ap-topp kritisk til Tromsø-Finnmark-avtala

innenriks

Pedersen fryktar at både arbeidsplassar og kompetanse vil forsvinne frå Finnmark og den noverande fylkeshovudstaden Vadsø som følgjer av samanslåingsavtala som blei signert på Gardermoen torsdag.

– Eg må seie eg er veldig lei meg for at vår eigen fylkesordførar, som er i partiet mitt saman med Knut Storberget (som mekla mellom fylka), og saman med Tromsø Arbeidarparti, står fram som nyttige idiotar for Høgres sentraliseringspolitikk, seier Pedersen til NRK.

Ifølgje avtala skal den politiske og administrative toppleiinga i det nye storfylket leggjast til Tromsø. Vadsø får assisterande administrativ leiar, i tillegg til at byen blir hovudsete for nye satsingsområde for internasjonale forhold og nordområda, klima og miljø og folkehelse.

Forhandlingsleiar og fylkesordførar i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap) seier at dei stod overfor eit val mellom å sende alt til departementet eller å prøve å gjere det beste ut av det på eiga hand.

– Vi har gitt og tatt. Ingen har fått det heilt som dei ville, men avtalen er i sum noko vi kan leve med, sa ho etter signeringa.

(©NPK)