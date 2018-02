Storm og glatte vegar på Vestlandet

innenriks

På Minde blei eit tak rive av, og brannvesenet oppfordra folk til å halde seg inne, melder NRK. Brannvesenet i Bergen var torsdag føremiddag ute for å sjekke lause takplater.

– Det har også vore tilfelle der stillas har losna og tre og stolpar har blåst over ende, men det er ikkje meldt om nokon personskadar i samband med dette, sa operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB natt til torsdag. Knappen seier politiet hadde styrkt bemanninga i vente på vêret som var varsla.

Lyktestolpe knakk

I Indre Arna har det velta fleire tre og ein lyktestolpe knakk i den kraftige vinden. Eit tre som blåste over ende i Tertneskrysset tok med seg nokre leidningar, men der er det allereie rydda opp. Også i Florø har eit tre falle over ved riksveg 614, men Vest politidistrikt opplyser at det er mogleg å passere.

– Eg sit i Bergen no og eg kjenner godt at vinden herjar. Her er det vindkast på nesten 27 meter per sekund. Vinden vil først roe seg ned i sør, før den utover dagen også vil roe seg ned både i Hordaland og Rogaland. Sogn og Fjordane kan likevel oppleve sterk vind litt lenger, seier vakthavande meteorolog Anne Solveig Andersen til NTB i morgontimane onsdag.

Politiet melder om glatte vegar fleire stader på Vestlandet, og spesielt E39 har hatt ein rekke trafikale vanskar torsdag morgon. Fleire vogntog måtte berges fordi dei ikkje var skodd for forholda.

Stengde vegar

Fleire vegar er i morgontimane stengt fleire stader i landet. Riksveg 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvêr, men ei ny vurdering blir gjort fredag klokka 14. Også riksveg 50 Hol-Aurland og fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet er stengt. Ei ny vurdering er venta klokka 12 for sistnemnde. Over Hardangervidda er riksveg 7 stengt for lette køyretøy, mens det er kolonnekøyring for tyngre køyretøy. Også over Hemsedalsfjellet og Strynefjellet er det kolonnekøyring

Ferjesambandet Halhjem-Våge blei i morgontimane innstilt på grunn av uvêr.

Torsdag er det venta store nedbørsmengder på Vestlandet. Opptil 50 millimeter nedbør kan gi vanskelege køyreforhold.

(©NPK)