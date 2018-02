Olsen trur tiltak har dempa bustadmarknaden

innenriks

– For å hindre at ubalansar byggjer seg vidare opp, har landa innført tiltak for å avgrense gjelda til hushalda, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i sin årstale torsdag.

– I Noreg er det innført strengare krav til bankutlåna til bustadformål. Desse tiltaka har truleg bidratt til den korreksjonen vi har sett i bustadprisane, understreka han.

Olsen brukte ikkje mykje taletid på bustadprisane, som det siste året har falle i Noreg etter ein kraftig oppgang i 2016.

– Samanlikna med utviklinga fram til i fjor vår, trur vi den korreksjonen vi no ser, vil ende med ei mjuk landing. I den forstand er det bra at den korreksjonen kom i fjor, snarare enn at bustadprisane hadde blitt drivne opp til eit endå høgare nivå. Då ville nedturen sannsynlegvis blitt endå vanskelegare og bråare, seier han til NTB.

