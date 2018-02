Handgranat i Bergen skulle overleverast til politiet

innenriks

I ei pressemelding torsdag skriv politiet at dei onsdag klokka 11.35 gjennomførte ein avtalt samtale med ein person ved Bergen legevakt.

I samband med dette overleverte mannen ein gjenstand til politiet. Politiet skriv at overleveringa kom overraskande, og at det ikkje var avtalt på førehand.

Gjenstanden viste seg å vere ein handgranat. Politiet oppfatta raskt faresituasjonen og fekk frakta den til det dei meinte var den antatt best eigna staden i nærleiken. Der vart granaten lagt mellom betongelement, og området vart evakuert.

Ambulanseinngangen til legevakta var open, men anna verksemd vart ramma. Pasientar som allereie var inne på legevakta, fekk beskjed om å bli der inntil situasjonen var avklart.

Mannen har opplyst at hans intensjon berre var å bidra til at handgranaten vart uskadeleggjort. Det ser politiet ingen grunn til å tvile på. Dei vil gjere nærmare undersøkingar for om mogleg å avdekkje opphavet til granaten og omstenda som førte til at mannen hadde den.

