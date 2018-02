Rogaland betalte mest skatt i fjor

innenriks

Når personskatt, selskapsskatt og arbeidsgjevaravgift blir lagt saman, blir summen 104 milliardar kroner for Rogalands del, skriv Stavanger Aftenblad. Oslo følgjer hakk i hæl med 99 milliardar. Deretter følgjer Akershus og Hordaland. Til saman står hovudstadsregionen og den sørlege halvdelen av Vestlandet for 63 prosent – nesten to tredelar – av innbetalingane.

Oslo og Rogaland er også øvst på lista over kvar verdiskapinga skjer, og her ligg hovudstaden framfor oljefylket. I 2016 var ikkje oljeutvinning lenger den største næringa i landet.

– Noregs største verdiskapar dei siste åra er utvilsamt oljeutvinning, men den låge oljeprisen dei siste åra har medført at andre næringar har høgare verdiskaping i 2016, seier banksjef Terje Roaldsvik Fanebust i DNB.

Finans, varehandel, industri, bygg og anlegg og transport og lagring hadde alle større verdiskaping. Samtidig er det verdt å merke seg at rangeringa ikkje fangar opp funksjonen oljeutvinninga har som katalysator for aktivitet i andre næringar.

