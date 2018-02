Oceanteam pålagt milliongebyr av Oslo Børs

innenriks

Blant anna offentleggjorde selskapet innsideinformasjon om at revisor gjekk av i november 2017 for seint, skriv Oslo Børs i ei pressemelding.

Dei viser også til at selskapet har brote kontinuerlege forpliktingar ved over ein lang periode, at dei ikkje har hatt eit revisjonsutval og at dei ikkje straks melde frå om suspensjon av mellombels administrerande direktør i juli 2017. I tillegg har selskapet brote plikta til å gi Oslo Børs etterspurde opplysningar innan dei fristar som er sett av Oslo Børs.

Dei opplyser at dei også har vurdert om selskapet er eigna for notering på Oslo Børs både som følgje av regelbrota, og «ei rekke andre kritikkverdige forhold». Konklusjonen blei at dei førebels ikkje har valt å stryke selskapet frå notering på børsen.

– Børsen har derimot understreka at dersom selskapet ikkje gjennomfører tilstrekkelege tiltak for å forbetre rutinane sine, kompetanse og informasjonsgiving til marknaden for å unngå framtidige regelbrot, kan ei ny vurdering av kor eigna dei er medføre ei stryking av dei finansielle instrumenta i selskapet, skriv Oslo Børs.

Vedtaket kan klagast på til Børsklagenemnda. Klagefristen er to veker.

(©NPK)