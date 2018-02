Nytt godt kvartal for Polaris Media

innenriks

For heile 2017 leverte selskapet eit driftsresultat på 159 millionar kroner, opp frå 120 millionar kroner i 2016. Mediekonsernet trekker fram mediehusa Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og iTromsø, og Polaris Trykk Trondheim, som dei som har levert god resultatframgang i 2017.

Totalt i 2017 gjekk annonseinntektene ned 6 prosent. For fjerde kvartal fall annonseinntektene med 2 prosent frå same periode i 2016, hovudsakleg fordi annonseinntektene frå papiravisene gjekk ned med 9 prosent til 110 millionar kroner. Inntektene frå abonnement og digitale annonsar auka derimot, til høvesvis 142 millionar kroner og 59 millionar kroner.

Det bidrog til at driftsinntektene auka frå 393 millionar kroner i fjerde kvartal 2016, til 395 millionar kroner i fjerde kvartal i år.

At nesten alle mediehusa i konsernet har vekst i talet på abonnentar, og at talet på reine digitale abonnement har vakse med 87 prosent, blir trekt fram som spesielt gledeleg.

– Eg gler meg spesielt over at talet på abonnentar aukar betydeleg, drive av at talet på reine digitale abonnement nesten doblar seg, seier konsernsjef Per Axel Koch i ein kommentar til rekneskapen.

Totalt sett kutta selskapet kostnadane sine med 51 millionar kroner gjennom året.

Polaris Media omfatta i 2017 34 mediehus. Med verknad frå 1. januar i år vart dei også største eigar i Trønder-Avisa.

(©NPK)