Komfyren årsak til nær halvparten av bustadbrannane i fjor

innenriks

– Komfyren er den klart største brannkjelda i heimen. Halvparten av alle utrykkingar til bustadbrannar kjem av ein kjele som blir gløymt på ei varm plate, seier Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Ei fersk DSB-undersøking viser at heile 1.516 av 3.344 bustadbrannar som brannvesenet rykte ut til i 2017, starta i komfyrar. Oslo åleine stod for 400 av utrykkingane til branntillaup i komfyrar, mens Finnmark og Aust-Agder berre hadde 16 komfyrrelaterte brannar kvar.

– Dei fleste sit nok på ei historie om då det heldt på å gå skikkeleg gale på kjøkkenet. Litt uoppmerksam er alt som skal til for at ein brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, seier Daae, som oppfordrar fleire nordmenn til å kjøpe komfyrvakt.

Berre krav i nye bustader

Det er i dag krav til komfyrvakt i alle nye bustader. Komfyrvakta består av ein sensor og ein straumbrytar. Om sensoren, som overvaker kokeplatene, oppdagar fare for brann, utløyser den ein alarm. Om ingen reagerer på alarmen, kuttast straumen til komfyren.

Seriekopla røykvarslarar og komfyrvakter kan vere nokon av årsakene til at 2017 blei året med færrast registrerte branndødsfall sidan 1979.

Berre 15 prosent har komfyrvakt

I ei spørjeundersøking DSB gjennomførte i 2017, svarer berre 15 prosent av dei spurde at dei har komfyrvakt. Talet har vore stabilt sidan 2015.

Torsdag 15. februar arrangerer DSB ein nasjonal komfyrvakt-kampanje for å få auka merksemd rundt dei mange komfyrbrannane. Som ein del av kampanjen vil det bli installert komfyrvakt hos nokon av dei som har behov for det i dei kommunane som deltar. Trass i komfyrvakt-teknologien, meiner Daae det framleis er like viktig å vere oppmerksam under matlatingen.

Ver obs

– Hald oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen om du blir avbroten under matlaginga, reingjer ventilator jamleg og pass på at det ikkje ligg brennbare ting for nær koketoppen, seier ho.

(©NPK)