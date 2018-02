Satsar meir på utdanning av religiøse leiarar innan islam og kristendom

innenriks

Dette blei klart etter eit vedtak frå Stortinget om å sette av middel til å etablere ei slik utdanning. Stortinget vedtok 19. desember å sette av 5 millionar kroner årleg til etablering av «ei fleksibel utdanning for religiøse leiarar ved Universitetet i Oslo».

Vedtaket kjem som eit resultat av Integreringsforliket frå desember 2015. Regjeringa har tatt det inn i sin plattform, kor det står at dei vil «følgje opp etableringa av ein offisiell, norsk utdanning av religiøse leiarar». Særleg Venstre har i fleire år hatt dette som ein av flaggsakene sine.

Løyvinga skal forvaltast av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen er at fakultetet i fleire år har drive med forsking og utdanning innanfor interreligiøse studiar, med vekt på islam og kristendom.

– Fakultetet har i lenger tid hatt eit ønske om å etablere mastergrad for religiøse leiarar, og eigne studieprogram i islamsk teologi. No har vi fått rammene vi treng for å setje i verk arbeidet, seier studiedekan Oddbjørn Leirvik ved fakultet.

