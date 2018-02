Nav Rogaland seint på bana med etablerarkurs

innenriks

Den regionale Nav-leiinga innrømmer at feil førte til at det tok så lang tid å få i gang kursa, skriv Aftenbladet.

– Vi må vere ærlege og innrømme at det skjedde ting i prosessen som forseinka kursa. Dette kjem av arbeidspress og inkuriar, utan at dette skal vere noka unnskyldning, seier avdelingsdirektør Egil Tengs.

To gonger avlyste Nav sin eigen konkurranse før kontrakten for å drive etablerarkurs i Sør-Rogaland enda hos eit firma på Austlandet. To lokale selskap har klaga på tildelinga.

Rogaland er eitt av fylka som vart hardast ramma då oljenedturen førte til at titusenvis mista jobben. Mange av dei som stod utan noko å gjere, hadde høg utdanning og idear som kunne setjast ut i livet. Derfor vart også delar av den statlege tiltakspakka sett av til etablerarkurs og gründeropplæring.

– Vi hadde få ressursar og eit stort trykk på oss i denne tida. Då skjedde det noko som ikkje skulle skjedd, og vi gjorde ein feil. Men vi rydda opp etter oss. Vi veit at om vi ikkje gjer dette riktig, så kan vi bli forfølgt rettsleg, seier Hanne Buvik, som er leiar for Nav Tiltak Rogaland.

Ho seier talet på arbeidsledige på den tida vart dobla til 12.000-13.000.

– Heile Nav-organisasjonen var under sterkt press, og vi prioriterte ressursane til oppfølging av arbeidssøkjarar.

