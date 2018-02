innenriks

Politiet i Svolvær gjekk måndag ettermiddag ut med namna på dei to omkomne i samråd med dei pårørande. Samtidig seier politiet at dei ønskjer å komme i kontakt med eventuelle augnevitne.

Dei to mista livet då småflyet dei sat i styrta i sjøen ved Svolvær like etter at flyet tok av frå Svolvær lufthamn Helle klokka 20.30 søndag kveld.

Flyet var av typen Piper PA-28 og politiet håpar dei kan byrje hevinga av vraket, som ligg på 60–70 meters djupne, tysdag eller onsdag.

