Forlengt varetekt i Jämtland-saka

innenriks

Det er i samsvar med kravet frå Innlandet politidistrikt. Saka blei behandla som kontorforretning i og med at sikta samtykka til fire vekers forlenging.

Det er vidare planlagt avhøyr av 47-åringen denne veka. Til no har av gjennomført åtte avhøyr over like mange dagar.

– Avhøyr vil gå føre seg dei neste vekene. Samtidig får vi framleis bistand frå Kripos, blant anna til avhøyra av sikta, men også i samband med etterforskinga. Vi held fram med vitneavhøyr. Vitne som vi reknar som sentrale i saka, har vore avhøyrde fleire gonger, seier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt til NTB.

Spor etter våpenet

Sjølv om politiet framleis ikkje har funne handvåpenet dei meiner blei brukt under drapet, følgjer dei no andre spor som dei håper kan gi meir informasjon om våpenet.

– Vi held framleis på med hendingsgangen 29. desember for å få best mogleg oversikt før vi kan sei oss ferdigstilt med det. Då er det på tide å ta stilling til tiltalespørsmålet. Det ligg framleis så pass langt fram i tid at det er for tidleg å seie noko om når det kan skje, seier politiadvokaten.

Samarbeider

Van der Eynden seier at sikta er villig til å forklare seg for politiet.

– I ei sak som dette gir det seg sjølv at det krev ei omfattande forklaring. Vi har ei mengde spørsmål. Han knyter seg til den situasjonen kor Janne Jemtland døydde. Forklaringa om dette er at det dreier seg om eit uhell, seier han.

Politiet går gjennom informasjon han gir og politiadvokaten stadfestar at det utgjer ein stor del av arbeidet dei utfører.

– Vidare gjennomfører vi framleis ny etterforsking av elektroniske spor. Der har vi også bistand frå Kripos, blant anna når det gjeld analysen av dette materialet, seier han.

Funnen skutt

36 år gamle Janne Jemtland forsvann frå heimen sin i Brennliroa på Veldre nord for Brumunddal natt til 29. desember 2017. Ektemannen blei sikta for drap 12. januar etter funn av kriminaltekniske spor.

Opplysningar frå den sikta ektemannen førte til at kvinna blei funnen død på elvebotnen i Glomma nokre veker seinare.

Politiet meiner ho blei skoten utandørs på eigedomen til paret same dag som ho forsvann, og at ho døydde denne dagen.

(©NPK)