16 organisasjonar vil skjerpe norske klimamål

– Ei flat CO2-avgift for ikkje-kvotepliktig sektor blir løfta som eit nytt hovudverkemiddel i meldinga. Stortinget må sikre at denne avgifta gradvis blir auka og ikkje fortrenger andre naudsynte klimatiltak, sa WWF-rådgivar Ragnhild Elisabeth Waagaard under høyringa om klimameldinga i Stortingets energi- og miljøkomité måndag.

Dåverande klimaminister Vidar Helgesen (H) la fram meldinga før sommaren i fjor, men den er først no til aktiv behandling på Stortinget.

Krev endringar

Når energi- og miljøkomiteen gir frå seg sin innstilling til klimameldinga 26. april, bør den vere skjerpa på fleire punkt, ifølgje eit opprop frå 16 ulike organisasjonar på feltet.

– Denne meldinga lener seg i stor grad på moglegheita for å oppnå klimamåla ved å kjøpe seg fri gjennom lovverket i EU. På grunn av lite ambisiøse mål i EU, vil oppkjøp av utsleppseiningar i andre land i svært lita grad føre til kutt i Europa, seier seniorrådgivar Kristina Fröberg i Forum for utvikling og miljø.

Til liks med representantar for dei andre organisasjonane som står bak fellesinnspelet til stortingspolitikarane, ber ho om at Noreg kuttar meir enn det EU legg opp til. Men ei slik tilnærming åtvarar Tina Bru i Høgre mot.

– Vi skal sørgje for å gi meldinga ei skikkeleg behandling i komiteen, og vi skal sørgje for å finne gode løysingar saman med dei andre partia. Men eit felles rammeverk med EU og like konkurransevilkår er kjempeviktig for norsk næringsliv, seier ho.

– Skjerpe nasjonale mål

I klimameldinga kjem det fram at utsleppa i Noreg er venta å bli langt høgare framover enn det nivået som vil bli tillatt om vi skal bli med i klimaplanen til EU. Den slår fast at norske utslepp må kuttast med til saman 30 millionar tonn mellom 2021 og 2030 for å komme ned på riktig nivå.

Helgesen sa i eit intervju med NTB før sommaren i fjor at regjeringa legg opp til at to tredelar av desse kutta skal gjerast på heimebane, om lag 20–25 millionar tonn. Men organisasjonane er kritiske til at dette ikkje er tydeleg formulert i klimameldinga.

– Dersom regjeringa ønskjer å kutte 20–25 millionar tonn i Noreg, så må det skrivast inn når Stortinget behandlar klimameldinga. For den seier ingenting om kor store ambisjonar Noreg har for nasjonale klimakutt, seier Waagaard.

Utsleppsfrie bilar

Dei 16 organisasjonane meiner eit godt verktøy for Noreg vil vere å sette utsleppsbaner som viser korleis utsleppa skal reduserast fram mot 2030 – for alle sektorar.

Å halde skogrekneskapen utanfor utsleppsrekneskapen i ikkje-kvotepliktig sektor er eit anna av dei åtte forslaga frå dei 16 organisasjonane.

I tillegg til flat CO2-avgift tar meldinga blant anna til orde for at alle nye personbilar og lette varebilar må vere utsleppsfrie frå 2025, at delen biodrivstoff skal trappast opp til 20 prosent i 2020 og at persontransport med bil ikkje skal auke i byområde.

Den nye klimaplanen gjeld berre for ikkje-kvotepliktig sektor, det vil seie den delen av klimautsleppa som ligg utanfor kvotesystemet til EU. Den seier dermed ingenting om utsleppa frå utvinning av olje og gass, den største utsleppskjelda i Noreg.

