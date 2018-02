Tre toppar i leiinga i Universitetssjukehuset Nord-Norge går på dagen

innenriks

Det er kommunikasjonssjef Hilde Pettersen ved Universitetssjukehuset i Nord-Norge som stadfestar avgangen overfor iTromsø. Det blei klart etter eit ekstraordinært styremøte fredag, som følgje av trusselpåstandane mot Tor Ingebrigtsen.

Det blei kalla inn til møtet tidleg same morgon etter at det onsdag kveld blei kjent at styreleiar Marianne Telle i Helse nord hadde følt seg trua av Ingebrigtsen i ein telefonsamtale dei hadde før jul.

Bakgrunnen for trugslane skal ha samanheng med ein lokaliseringskonflikt etter at Helse nord ønskte eit såkalla PCI-senter for behandling av pasientar med hjarteinfarkt lagt til Bodø. Frå før er det berre UNN som har eit slikt tilbod i Nord-Noreg. Nyetableringa i Bodø skal leiinga ved sjukehuset i Tromsø ha vore sterkt imot.