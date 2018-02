Legeforeininga: – Ukultur i årevis ved UNN

innenriks

Styreleiar Marianne Telle i Helse nord sa til Dagens Medisin onsdag kveld at ho under ein telefonsamtale med sjukehusdirektør Tor Ingebrigtsen i desember følte ho blei truga. Ingebrigtsen har i etterkant beklaga at Telle følte seg truga, men held fast at han ikkje hadde meint det slik.

Fredag opplyste sjukehusdirektøren at han går av som sjukehusdirektør umiddelbart på grunn av situasjonen som er oppstått. Viseadministrerande direktør Marit Lind overtar som fungerande direktør inntil vidare. Ingebrigtsen har allereie sagt opp stillinga si tidlegare denne veka, men det var då meininga at han skulle gå ut oppseiingstida.

– Denne avgjerda er første steg i å skape ro ved UNN og Helse nord. I kjølvatnet av denne alvorlege avsløringa, ville det vore umogleg for Tor Ingebrigtsen å halde fram som sjukehusdirektør ut oppseiingstida. Det tener også saka at styreleiar ved UNN trekker seg, seier president i Legeforeininga, Marit Hermansen, i ein kommentar.

Etter fredagens styremøte blei det nemleg også klart at både styreleiar i UNN Jorhill Andreassen og nestleiar Erling Espeland trekker seg frå verva sine med umiddelbar verknad.

Presidenten i Legeforeininga meiner at det herskar ein ukultur ved sjukehuset som stikk djupare enn berre denne konkrete hendinga.

– Våre tillitsvalde har i årevis meldt ifrå om sviktande leiing- og pasientsikkerheitskultur ved sjukehuset, men lite har skjedd. No er det avgjerande at alle steinar blir snudde, slik at UNN kan begynne å sjå framover, seier Hermansen.

