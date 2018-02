Norsk gruppe leitar etter 200 oktoberbarn i Europa

innenriks

Dei 200 afghanske ungdommane får sjansen til å søke om opphaldsløyve på nytt, men ingen veit kvar dei oppheld seg.

Assisterande kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i Utlendingsdirektoratet (UDI) seier norske ambassadar i fleire europeiske storbyar har fått beskjed om å halde utkikk. Dei har også fått søknadsskjema på dei afghanske språka dari og pashto, skriv Klassekampen. Det er ambassadane i Paris, Roma, Madrid og Berlin som er informerte, i tillegg til rettshjelpsorganisasjonar, konsulentar og asylmottak.

Mona Bentzen i Refugees Welcome Afghan Lives Matter, fortel til avisa at ho og fire andre har reist til Paris for å hjelpe til med leitinga. Bentzen kritiserer UDI for å vere passive og å ikkje ha gjort meir for å finne barna.

Advokatfullmektig Eirin Strifeldt er også med til Paris. Ho seier det er mange grunnar til at asylsøkjarane er vanskelege å finne. Nokre er redde og kvir seg for å ta kontakt, mens andre allereie har fått opphald i land som Frankrike.

– Det er vanskeleg med språk og kommunikasjon, og rykte og misforståingar oppstår lett, seier Strifeldt.

