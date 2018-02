Nordmenn framleis rikast i Norden

innenriks

Noreg er nordisk meister både i bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbyggjar og kor mykje kvar husstand har å rutte med etter at skatt og faste utgifter er betalt.

Men Danmark og Island halar innpå, ifølgje direktør Kjell Nilsson i Ministerrådets forskingssenter for regional utvikling og planlegging – Nordregio.

Regionar fell

Rapporten tar også for seg tilstanden i 74 nordiske regionar – der både økonomi, befolkningsutvikling og forholda på arbeidsmarknaden samanliknast.

Konklusjonen er at Noreg har den beste balansen i regionalpolitikken, men at dei fleste norske regionar fell på indeksen. Samtidig klatrar regionar på Island, Færøyane og Sverige oppover på lista.

Ny politikk

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd kallar rapporten «State for det Nordic region» for nordisk samarbeid på sitt absolutt beste.

– Rapporten framhevar og forklarer suksessar og utfordringar på viktige samfunnsområde. Dette er kunnskap og informasjon som gir eit heilskapsperspektiv på utviklinga i Norden og som hjelper avgjerdstakarar med å forme ut ny politikk, seier Høybråten.

Ikkje overraskande ligg Norden over gjennomsnittet i EU både på økonomiske barometer og tilstanden på arbeidsmarknaden. Samla trekker dei nordiske landa til seg 7 prosent av utanlandsinvesteringane blant europeiske land, sjølv om dei berre har 4 prosent av befolkninga.

Utfordringar og fordelar

Aldrande befolkning, urbanisering og utfordringar med å integrere innvandrarar på arbeidsmarknaden trekkjast fram som forhold der det bør heisast varselflagg.

På pluss-sida blir det peika på at Norden er eitt av dei mest digitaliserte områda i EU, at vi er sterkare på innovasjon og at det er eit stort potensial i berekraftig vekst basert på naturressursar.

