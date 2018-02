No kjem ein reiseapp som skal fungere i heile landet

innenriks

I appen har ein samla informasjon frå 60 kollektivtilbydarar, 3.000 rutetabellar og 60.000 stoppestadar for tog, buss, trikk, T-bane og ferje over heile landet.

Meininga er at ein skal kunne bruke éin app uansett kor ein oppheld seg i landet, og ikkje laste ned lokale appar som for eksempel Ruter-appen i Oslo, Skyss-appen i Bergen eller AtB-appen i Trondheim.

– Vi må sørgje for at det er enkelt å velje kollektivreiser. Eit viktig steg på vegen er å samle informasjon om heile kollektivtilbodet i heile Noreg i Entur. Då kan folk enkelt finne den beste kollektivløysinga, uansett kor dei er i landet og kor langt dei skal, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Entur-appen har fungert i ein testversjon sidan november i fjor og blir stadig oppdatert med ny funksjonalitet for reisande og kollektivselskap. Førebels er det derimot berre billettar frå NSB og Ruter som kan kjøpast direkte i appen.

Målet er å legge til rette for at alle kollektivselskap kan selje billettane sine gjennom løysinga ein gong dei neste to åra.

(©NPK)