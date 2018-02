Jensen snur – lar Stortinget sjå interne møtenotat i SSB-saka

innenriks

Striden om omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB) førte til at tidlegare SSB-sjef Christine Meyer måtte gå av i november i fjor, etter at ho ikkje lenger hadde tillit frå Jensen.

Meyer har heile tida hevda at ho hadde ryggdekning for den omstridde omorganiseringa, mens Jensen har hevda at det blei åtvara allereie frå januar i fjor.

Ikkje noko val

Dei tre møta mellom Finansdepartementet og SSB-leiinga som Jensen no lar kontroll- og konstitusjonskomiteen få sjå notata frå, blei haldne 13. januar, 26. januar og 19. september 2017.

Komiteen har fleire gonger bede om å få sjå møtereferata, men finansministeren har sagt nei under tilvising til at det berre var snakk om interne notat og dermed ikkje å anse som dokument i saka.

– Etter ein klage frå VG fastslo Sivilombodsmannen at desse møtepapira var å rekne som saksdokument. Dermed hadde Jensen i realiteten ikkje noko anna val enn å la oss få innsyn i dei, seier leiar i kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Unntatt offentlegheit

Jensen held derimot fast at notata framleis er unntatt offentlegheit. Det er med andre ord berre medlemmene av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som får sjå papira.

Finansministeren understrekar også at dokumenta blir sendt slik dei ligg føre, inklusive dei feil som eventuelt måtte finnast. Ho seier også at referata er ført i pennen av enkeltmedarbeidarar i departementet, utan at dei som er referert av eksterne møtedeltakarar har sett notata.

– Synspunkt kan derfor vere upresist gjeve att, heiter det i brevet frå Jensen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.