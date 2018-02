Ny vurdering av omstridd energipakke

innenriks

Ei norsk tilslutning til EUs tredje energimarknadspakke og EUs energibyrå ACER er no til behandling i Stortinget. Målet er å etablere og regulere eit felles straum- og gassnett i Europa.

– Vi meiner ein gir frå seg suverenitet og flyttar makt frå politiske organ i Noreg over til ACER. Det er ei suverenitetsavståing som vi meiner bør behandlast etter reglane i Grunnlova, seier parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad til NTB.

Det betyr i så fall at saka må ha tre firedels fleirtal og vedtakast av to ulike Storting.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) varsla onsdag Stortinget om at lovavdelinga i Justisdepartementet skal vurdere spørsmålet suverenitetsavståing på nytt.

– Da synest vi også Stortinget bør utsetje heile saka, seier Arnstad.

– Regjeringa har heile tida sagt at vi ikkje gir avkall på suverenitet. No har dei sjølve vorte i tvil, seier Lars Haltbrekken i SV.

– Lyttande

Saka vart tema i den munnlege spørjetimen i Stortinget onsdag. Statsminister Erna Solberg (H) avviser at dei nye juridiske rundane betyr at regjeringa har tatt for lett på den norske tilslutninga til EUs energipakke.

– Dette betyr først og fremst at vi er ei lyttande regjering. Når det kjem innvendingar mot saker, gjennomfører vi faktisk kvalitetssikring, seier ho til NTB.

Kjernespørsmålet er korleis styringa av den delen av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) som kjem inn under ACER, blir når Noreg sluttar seg til byrået.

– Noreg bør sjølv ha styringa over norsk energipolitikk og det norske kraftsystemet, er den korte oppsummeringa frå Arnstad.

Ulike interesser

Sp-toppen kallar det historielaust å overlate styringa til EU og åtvarar mot ei naiv norsk haldning.

– Noreg har viktige energipolitiske interesser å ta vare på. Vi er ein stor kraftprodusent og har ikkje nødvendigvis samanfallande interesser med EU-landa, som er store kraftimportørar, seier ho.

– Vi eksporterer i dag gass til Storbritannia, og no skal vi altså etablere kraftleidningar som skal konkurrere med vår eigen gasseksport. Er det verkeleg i norsk interesse? spør ho.

Solberg meiner derimot at ei norsk tilslutning bidrar til å løyse klimautfordringa, og at det dessutan sørgjer for at Noreg får betre moglegheiter til å oppnå gevinstar gjennom ein betre samordna marknad.

– Det er bra for heile EU og klimaspørsmålet, men òg for oss som ønskjer å selje energi, til dømes gass, til det europeiske marknaden, seier ho.

– For å nå dei felles måla for CO2-utslepp, treng vi grøn kraft i Europa.

Statnett og kablar

Ap støttar ei tilslutninga til EUs energipakke, men energi- og miljøpolitiske talsperson i partiet Espen Barth Eide krev svar på om avgjerda om nye utanlandskablar framleis skal takast i Noreg gjennom norsk konsesjon.

– Ja, den blir norsk, svarte Solberg.

Eide ville òg ha svar på om det ikkje er fornuftig at Statnett opererer desse utanlandskablane.

Solberg åtvara mot å la eit statseigd monopolselskap ta risikoen og ansvaret for å byggje slike kablar.

– Det å sikre at private òg deltar i dette kan bidra til å avgrense risikoen for at norske straumkundar skal måtte ta rekninga for feil avgjerder.

Energi- og miljøkomiteen har frist til 8. mars med å gi frå seg innstilling i saka, men fristen kan no ryke, på grunn av dei nye juridiske rundane.

