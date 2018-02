Mildare vêr i vente

innenriks

Yr melder om ein liten oppsving i temperaturen fredag, og mange stader blir det mogleg å kjenne på ein liten varmegrad eller to.

– Det kjem lågtrykk og nedbør frå vest. Da kjem temperaturen til å stige litt. På Sørlandet og Vestlandet kjem nok nedbøren som regn, men rundt Oslofjorden er det litt vanskeleg å seie kva som skjer. Noko kjem til å komme som regn eller sludd eller snø i høgda, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal til NTB.

Statsmeteorologen seier det ligg an til eit påfyll av nysnø i høgda rundt hovudstaden, men åtvarar om vanskelege smørjeforhold for dei som skal vere med på Holmenkollmarsjen laurdag.

– Det blir ikkje dei lettaste forholda å smørje skia i. Nysnø på toppen av gammal islagt sole, det kan vere vrient å velje rett, seier Løvdal.

Mindre kaldt

Temperaturen skal likevel falle igjen i helga, og berre Vestlandet frå Stavanger i sør til Ålesund i nord kan bokstaveleg talt rekne med varmegrader inn i neste veke.

– Det blir vesentleg mindre kaldt enn tidlegare i vinter, seier Løvdal.

I indre strøk blir det likevel heller ikkje veldig kaldt. For Røros, der kvikksølvet ofte fell langt ned i termometeret midtvinters, blir det varsla om minimum 7 minusgrader neste veke. Heller ikkje for Karasjok trur meteorologane det blir eit tosifra tal kuldegrader, opp frå 20 blå torsdag til berre 4 minus laurdag.

Hovudårsaka til vridinga av vêret er endra vindretning. Over heile landet blir det ved inngangen til helga varsla sterk vind frå sør eller søraust. På Vestlandet blir det kraftige vindar med storm og kuling i kasta. Dessutan kjem det ein del nedbør, men over 300 meter kjem nedbøren til å gå frå regn til snø.

I nord blir det vind, men opphald og klarvêr.

Mykje snø

Snøoversikta frå Yr torsdag viser at det er snø i nesten heile landet, om enn i veldig varierande mengder. Bortsett frå på målestasjonane på fyra langsetter kysten melder Meteorologisk institutt om snø dei aller fleste stadene over heile Noreg, somme stader snømengder opp mot over 2 meter.

Mest snø er det sjølvsagt høgt oppe i fjellet, som på Folgefonna skisenter i Jondal, men òg lågare ned er det mykje snø. I Godal i Telemark er det rapportert om snødjupne på 150 centimeter, og sjølv på Tryvann i Oslo er det nesten 1 meter snø (97 centimeter), og på Bjørnholt i Nordmarka er målt over 120 centimeter dei siste dagane. Ved vêrvarslingsstasjonen i Tromsø var snødjupna 53 centimeter torsdag.

– Ikkje på 30 år har det vore målt meir snø på målestasjonen på Bjørnholt i Oslo, seier Rafael Eskobar Løvdal.

