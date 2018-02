Noreg kan bli smitta av rentehopp i USA

innenriks

I Oslo og andre europeiske hovudstader var det tysdag store børsfall. På ettermiddagen hadde hovudindeksen på Oslo Børs falle med 2,3 prosent.

Aksjekursane sokk både i Europa og Asia i kjølvatnet av det kraftige børsfallet i USA. Den utløysande årsaka var frykt for høgare amerikanske renter.

Når rentene stig i USA, kan det påverke situasjonen i andre delar av verda òg – mellom anna i Noreg.

– Det som no skjer i USA, tyder faktisk på at vi kan få ei renteheving tidlegare enn Noregs Bank har signalisert, seier økonomiprofessor Ola Grytten til NTB.

Bustadlån

Noregs Bank reknar med at den første renteauken sidan 2011 kjem i slutten av 2018.

Fleire norske bankøkonomar trur det kjem til å gå lengre tid før styringsrenta blir sett opp. Men Grytten trur altså at det kan skje før.

Han understrekar at det òg er indikasjonar i økonomien på at rentehevinga kan bli utsett. Men eit rentehopp har vorte meir sannsynleg den siste månaden.

Skulle styringsrenta bli liggjande uendra, kan dei norske bustadlånsrentene likevel stige viss rentene går opp i andre land. Grunnen er at bankane her til lands kan bli tvinga til å betale høgare renter for pengane dei låner i dei internasjonale marknadene.

– Både flytande og faste bankrenter i Noreg kan auke, understrekar Grytten.

Den viktigaste renta

Ein viktig årsak til at renteutsiktene har endra seg, er at renta på tiårige amerikanske statsobligasjonar har gått opp. Den blir ofte kalla "den viktigaste renta i verda".

I tillegg kom det nye tal før helga som viste at den økonomiske oppgangen i USA har løfta lønningane. Det som i utgangspunktet er gode nyheiter for amerikanske arbeidarar, kan òg gi auka inflasjon – og tvinge sentralbanken i USA til å heve renta raskare enn venta.

I mange andre land er det òg risiko for stigande inflasjon etter mange år med låge renter og såkalla «pengetrykking» i sentralbankane. Stig inflasjonen, kan sentralbankane i staden bli nøydde til å avgrense tilgangen på pengar.

Kraftig fall

Dei nye tala for lønnsutviklinga i USA var truleg med på å løyse ut fallet på Wall Street fredag.

Forventningar om høgare inflasjon og auka renter er ofte negativt for aksjemarkedane, mellom anna fordi rentehopp kan svekkje avkastinga på aksjar. I tillegg gjer høgare renter det meir attraktivt å flytte pengar over i andre typar investeringar.

Måndag fall Dow Jones-indeksen så mykje som 4,6 prosent. Dette var det største prosentvise fallet for indeksen sidan 2011.

Børsane i USA har stige i fleire år utan nokon stor korreksjon, og oppgangen har òg vore kraftig lenge i mange andre land. Mange analytikarar har peika på at utviklinga på eitt eller anna tidspunkt var nøydd til å snu.

Grytten, som er professor ved Norges handelshøyskole (NHH), trur børsfallet denne gongen blir avgrensa. Utviklinga i realøkonomien ser ut til å vere solid, og mange selskap har levert sterke resultat.

– Viss eg var langtidssparar i aksjar, hadde eg valt å sitje roleg no – og kanskje vurdert å kjøpe litt aksjar, seier Grytten.

