Lærarar skal framleis kunne avskiltast

innenriks

KrF kunne ha påført regjeringa eit nederlag og stoppa det som kritikarane beskriv som ei avskilting av lærarar som i årevis har undervist i skulen. I staden stemmer partiet imot eiga overtyding.

– Vi er bundne av budsjettavtalen om innføring av lærarnorm. I føresetnadane for lærarnorma er det vist til dette med kompetansekrav. Men vi ser ikkje vekk frå omkamp i neste periode, seier KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Nye krav

Det var i 2015 at Stortinget vedtok dei nye kompetansekrava i norsk, engelsk og matematikk. Krava inneber at ein lærer må ha 30 studiepoeng i faget for å undervise i dette på barneskulen og 60 studiepoeng i ungdomsskulen. Til saman rammar dei nye krava 33.000 lærarar.

Krava skal gjelde alle lærarar, uansett når dei vart utdanna, noko KrF er imot. Når partiet likevel stemmer for, er det altså ein del av prisen som KrF må betale for sitt utdanningspolitiske hjartebarn – lærarnorma.

– Det er neppe aktuelt med ein omkamp i denne stortingsperioden. Men ein skal kunne gi dispensasjonar frå kompetansekrava fram til 2024, så det er mogleg å gjere endringar i neste periode, seier Grøvan.

Høgre-glede

Utdanningskomiteen kjem seinare tysdag med si innstilling til eit representantforslag frå SV, som ville ha endre lova og sørgd for at kompetansekrava ikkje fekk tilbakeverkande kraft.

– Vi erkjenner at vi er bundne av budsjettavtalen og kan ikkje gå inn for dette no. Men vi gir samtidig tydeleg uttrykk for at dette ikkje er vårt primære syn, seier Grøvan.

Høgres Kent Gudmundsen gler seg stort over konklusjonen frå KrF.

– På vegner av elevane og foreldra i dette landet er eg veldig fornøgd med at krava blir ståande. Dette handlar om at dei som underviser barna våre skal ha fordjuping i faget sitt, seier han til NTB.

Ap snudde

For tre år sidan stemte Arbeidarpartiet saman med regjeringa, men no har partiet snudd.

– Arbeidarpartiet vil fjerne den såkalla «avskiltinga» av lærarar utdanna før 2014, men styrkje andre verkemiddel for å sørgje for fullt trykk på kompetanseheving i skulen, sa Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen i januar.

(©NPK)