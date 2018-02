Stoltenberg: – Noreg viktig for Nato

innenriks

Stoltenberg er på offisielt besøk i eigenskap av å vere NATOs generalsekretær og understrekar at Noreg er eit viktig medlemsland. Samtidig la han også vekt på kor viktig det blir at medlemslanda no begynner å satse på forsvaret igjen.

– Etter mange år med kutt har ei rad land begynt å auke forsvarsbudsjetta. Etter at Nato i 2014 vedtok at medlemslanda skulle auke forsvarsutgiftene og gradvis komme opp til eit forsvarsbudsjett på 2 prosent av brutto nasjonalbudsjett, så er vi glade for å sjå denne auken, sa Stoltenberg.

Då statsminister Erna Solberg fekk spørsmål om kor fornøgd ho var med at Noreg i sitt siste statsbudsjett berre sette av 1,56 prosent til forsvar, meinte ho at dette måtte sjåast i samanheng med den økonomiske utviklinga.

– Vi aukar løyvingane og skal fortsette å vekse inn mot 2 prosent, sa Solberg, som meinte dette måtte sjåast i samanheng med veksten i norsk økonomi.

Stoltenberg sa på si side at Noreg er det einaste av NATOs medlemsland med grense mot Russland som ikkje har nådd 2-prosentmålet.

(©NPK)